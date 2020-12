Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 06:00 Uhr

Ökologisch gesunde Gewässer: EU-Richtlinie gibt die Zielrichtung vor In Rheinland-Pfalz werden seit dem Jahr 1994 im Zuge des internationalen Wiederansiedlungsprojekts „Lachs 2020“ regelmäßig junge Lachse an ausgewählten Gewässern ausgesetzt, im Moselzufluss Elzbach seit 2005. Die Lachse wandern ins Meer und kehren nach einem bis drei Jahren wieder in ihre Heimatgewässer zurück, um zu laichen. So hieß es in einer Mitteilung des Landesumweltministeriums.