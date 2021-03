Öffnungsperspektive auf tönernen Füßen? In puncto Lockerung der Corona-Auflagen hatten sich Bund und Länder auf einen fünfstufigen Plan verständigt. Kinos, Theater, Konzert- und Opernhäuser tauchen dort im 4. Öffnungsschritt auf.

Demnach dürfen sie frühestens vom nächsten Montag, 22. März, an öffnen, allerdings nur dann, wenn die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) im jeweiligen Kreis zwischen 50 und 100 liegt. Dank eines sehr niedrigen Inzidenzwertes kann Cochem-Zell diese Anforderung derzeit zwar noch erfüllen. Aber am Montag kommen Bund und Länder erneut zusammen. Wird der Stufenplan noch haltbar sein? Steigende Inzidenzen in vielen Kreisen verheißen nichts Gutes. dad