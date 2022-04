Die Stadt Kaisersesch will nötige Infrastruktur schaffen, um an verschiedenen Plätzen Schnellladestationen für E-Autos oder E-Bikes zu ermöglichen. Diese Absicht zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Die CDU-Fraktion stellte einen entsprechenden Antrag vor, es sollen geeignete Stellen für Ladestationen gefunden werden. Dafür müssen allerdings großzügig dimensionierte Stromkabel in Kaisersesch verlegt werden.