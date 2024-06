„Oben Air“ erhält Förderung: Zeller Musik Festival wird von der Initiative Musik unterstützt

Dass das Oben Air auch in diesem Jahr an den Start geht, haben Hannah Kohl (zweite von links), Vorsitzende des Zeller Kulturvereins oben und unten, und ihre Vereinskollegen mitunter einem bundesweiten Musikförderprogramm zu verdanken.

Dass das Oben Air auch in diesem Jahr an den Start geht, haben Hannah Kohl (zweite von links), Vorsitzende des Zeller Kulturvereins oben und unten, und ihre Vereinskollegen mitunter einem bundesweiten Musikförderprogramm zu verdanken. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Anzeige

Das Förderprogramm verfügt über ein Budget von 5 Millionen Euro und richtet sich vor allem an kleine und mittlere Festivals der populären Musik und des Jazz. Ziel ist es, die künstlerische Vielfalt zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie wichtige soziokulturelle Aspekte zu fördern, insbesondere in ländlichen Gebieten.

Als eines der wenigen Festivals in Rheinland-Pfalz erhält das ObenAir nun die Unterstützung der Initiative. Diese Förderung ist nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch eine Anerkennung der kulturellen Bedeutung des Festivals, teilt der Zeller Kulturverein mit.

Die Förderung durch die Initiative Musik ist für uns eine große Ehre und Bestätigung unserer Arbeit. Hannah Kohl, Vorsitzende des Zeller Kulturvereins

„Die Förderung durch die Initiative Musik ist für uns eine große Ehre und Bestätigung unserer Arbeit“, erklärt Vorsitzende Hannah Kohl. „Es zeigt, dass unser Festival einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Landschaft in Rheinland-Pfalz leistet und überregional wahrgenommen wird.“ Dank der Unterstützung können die Veranstalter auch in diesem Jahr ein hochwertiges Programm bieten und neue, spannende Künstler für eine langfristige Entwicklung nach Pünderich holen.

Das malerische Moseldorf wird auch in diesem Jahr wieder zum Schauplatz des „Oben Air“ Festivals. Es hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Highlight in der regionalen Kulturszene entwickelt und verspricht auch in diesem Jahr, Musikliebhaber und Kulturinteressierte aus nah und fern anzuziehen. Schon im vorigen Jahr war das Festival erfolgreich und übertraf die Erwartungen des Vereins, teil der Kulturveranstalter mit. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Live-Musik, Kunstperformances, Film und kulinarischen Genüssen zog es hunderte Besucher an. Die idyllische Kulisse der Mosel und die einzigartige Atmosphäre des Festivals begeisterten das Publikum und sorgten für unvergessliche Momente. Besonders hervorzuheben war die Vielfalt der Künstler: Von lokalen Newcomern bis hin zu etablierten Acts – das Line-up spiegelte die ganze Bandbreite der Musikszene wider und bot für jeden Geschmack etwas.

Die Vorbereitungen für Oben Air 2024 laufen

„Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und dem großen Zuspruch, den wir im letzten Jahr erhalten haben“, sagt Kohl. Das zeigt uns, dass unser Konzept aufgeht und die Menschen sich nach solchen kulturellen Erlebnissen sehnen, bestätigen ihre Mitstreiter Armin Wondra und Felix Richard.

Wir möchten mit dem „Oben Air“ Festival einen Raum schaffen, in dem sich Menschen begegnen, austauschen und gemeinsam kulturelle Erlebnisse genießen können. Hannah Kohl, Vorsitzende des Zeller Kulturvereins

Für das diesjährige „Oben Air“ Festival, am 6. und 7. September, sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen, das nicht nur musikalische Highlights, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops, Kunstinstallationen und kulinarischen Angeboten umfasst. Die idyllische Moselkulisse bietet dabei den perfekten Rahmen für ein Wochenende voller Musik, Kunst und Kultur.

„Wir möchten mit dem „Oben Air“ Festival einen Raum schaffen, in dem sich Menschen begegnen, austauschen und gemeinsam kulturelle Erlebnisse genießen können“, so Kohl. „Unsere Vision ist es, das Festival zu einem festen Bestandteil der regionalen Kulturszene zu machen und langfristig zu etablieren.“ Mit der Unterstützung der Initiative Musik und dem Engagement des Vereins steht einem weiteren erfolgreichen Festival nichts im Wege.