Plus Berlin/Cochem Nutzung von Recyclingpapier: Cochem-Zell in Deutschland an der Spitze i Altpapier ist Rohstoff. Cochem-Zell hat bei der Nutzung von Altpapier in Deutschland die Nase vorn: Der Landkreis nutzt in der Verwaltung und den Schulen konsequent zu 100 Prozent Blauer-Engel-Papier und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Foto: Oliver Berg/dpa Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat im Bundesumweltministerium in Berlin den Landkreis Cochem-Zell als „Recyclingpapierfreundlichsten Landkreis“ ausgezeichnet. Kreisbeigeordneter Siegfried Niederelz nahm den Award für herausragendes Engagement bei der Verwendung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel entgegen. Lesezeit: 1 Minute

Der Landkreis Cochem-Zell setzte sich im Papieratlas-Landkreiswettbewerb 2024 der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) an die Spitze. So heißt es in einer Pressemitteilung der IPR. In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 91 Landkreise mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von 85 Prozent. Der Landkreis Cochem-Zell nutzt in der Verwaltung und den Schulen konsequent zu ...