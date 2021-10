Der Wald zeigte sich von seiner besten Seite mit seinem prachtvoll bunten Herbstkleid. Eigentlich auch gute Vorzeichen in der Waldwirtschaft, denn bei der nassen und feuchten Witterung in diesem Jahr scheint er sich doch einigermaßen erholt zu haben. Aber aufgepasst: Bei den alten Beständen von Eichen und Buchen geht es nicht so schnell, da tritt eine Besserung zeitversetzt erst nach mehreren Jahren ein, da die Natur langsam, aber beständig reagiert.