Notfallversorgung in Gefahr: Rote Kreuze warnen in Zell vor Krankenhaus-Aus

Stehen Leben auf dem Spiel, wenn das Zeller Krankenhaus geschlossen wird? Davor warnen Bürger, die vor der Klinik rote Kreuze als Mahnung aufgestellt haben. 18.000 Menschen in der Region wären dann ohne Notfallversorgung – so steht es auf dem Schild.

Rote Kreuze warnen in Zell vor Krankenhaus-Aus

Die Bürger werfen der rheinland-pfälzischen Landesregierung, den Krankenkassen, der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Träger des Zeller Krankenhauses, das zur Dernbacher Gruppe Katharina Kasper gehört, vor, statt in das Patientenwohl und die Gesundheit in Sterbehilfe zu investieren. Seit einigen Wochen schon ist jeden Montagabend um 19 Uhr eine Mahnwache vor der Klinik, an der immer mehr Menschen teilnehmen.