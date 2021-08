Das Wasser ist fort, die Schäden sind noch da – für flutbetroffene Betriebe in der Vulkaneifel, vor allem entlang der Kyll, ist auch vier Wochen danach keine Normalität in Sicht. Die Flut war zutiefst ungerecht: Den einen brachte sie teils existenzbedrohende Schäden, die anderen merkten so gut wie nichts von ihr.