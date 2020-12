Noch kein Termin für Verhandlung an Gengenbacher Gericht Mehr als 200 Kunstwerke im Wert von 1,2 Milliarden Euro soll der französische Kunstdieb Stéphane Breitwieser allein bis zum Jahr 2011 gestohlen haben. Über seine Raubzüge hat er sogar ein Buch geschrieben („Bekenntnisse eines Kunstdiebs“). Das Verfahren gegen Breitwieser wegen des Madonnendiebstahls von Karden hat die Staatsanwaltschaft Koblenz eingestellt, weil von anderen, bei der Staatsanwaltschaft Offenburg anhängigen Fällen her wohl eine höhere Strafe zu erwarten ist.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat im Juli dieses Jahres Anklage zum Amtsgericht Gengenbach wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in sieben Fällen, davon in sechs Fällen in Tateinheit mit Verstoß gegen das Kulturgutschutzgesetz, erhoben. Das teilt Kai Stoffregen, Erster Staatsanwalt und Pressesprecher, auf RZ-Anfrage mit. Ein Termin für die Hauptverhandlung wurde dem Amtsgericht Gengenbach zufolge noch nicht bestimmt. Der Angeklagte befindet sich nach Kenntnis des Gerichts zurzeit auf freiem Fuß. dad