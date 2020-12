Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 12:56 Uhr

Cochem

Night of Light: Hilferuf der Veranstaltungsbranche

Alarmstufe Rot: In vielen Städten Deutschlands wurden am Montagabend bekannte Gebäude rot angestrahlt. Die Veranstaltungsbranche macht in der Coronakrise auf die für sie besonders schwierige Lage aufmerksam. „Night of Light“ heißt die Aktion, mehr als 8000 Firmen haben sich daran beteiligt.