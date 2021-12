Mitten in der Nacht klingelt die Cochemer Polizei am 7. Juni 2020 bei Antonia Derr, um ihr die schreckliche Nachricht zu überbringen: „Ihr Sohn Roman hatte einen schweren Autounfall.“ Damals ahnt die Mutter noch nicht, wie schwer er verletzt ist und was das für sein Leben, aber auch für ihr Leben bedeutet.