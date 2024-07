Plus Wittlich Nicole Glase lässt Kinderaugen leuchten: Luftballonkünstlerin zaubert diverse Motive Von Nora John i Auf Wunsch eines Kindes entsteht ein Gecko, der von der Luftballonkünstlerin Nicole Glase noch ein Gesicht bekommt. Foto: Nora John Die Schlange der Kinder beim Familienfest wird immer länger. Aber alle warten geduldig, bis sie drankommen. Denn während sie warten, gibt es etwas zu sehen, das sie mit großen Augen fasziniert beobachten. Nicole Glase aus Wittlich ist die Person, die die Kinder so staunen lässt. Unermüdlich mit flinken Fingern zaubert sie aus Luftballons kleine Kunstwerke. Lesezeit: 3 Minuten

Jedes Kind darf sich wünschen, was es haben möchte. Luftballonnicole, wie sie sich nennt, die mit ihren roten Haaren und der kunterbunten Kleidung auffällt, geht je nach Größe der Kinder in die Hocke oder beugt sich so weit vor, dass sie ihren kleinen Fans auf Augenhöhe begegnen kann. Beim Kinderfest ...