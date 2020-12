Cochem-Zell

Die Forstämter Zell und Cochem verwalten, pflegen und bewirtschaften insgesamt 34.000 Hektar Wald, das ist knapp die Hälfte der Fläche des Kreises Cochem-Zell. Die Aufteilung in insgesamt 19 Forstreviere wird sich voraussichtlich bis Anfang kommenden Jahres verändern. Derzeit laufen Gespräche zwischen den Forstämtern und den Gemeinden, verschiedene Reviere zusammenzulegen. In diesem Jahr werden mehrere Revierleiter in Pension gehen, diese Gelegenheit soll genutzt werden, den Revieren neue Zuschnitte zu geben.