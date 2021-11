Die Forstreviere in der Verbandsgemeinde Cochem stehen vor einer Neuorganisation. Im Juli nächsten Jahres geht der Leiter des Forstreviers Senheim in den Ruhestand, auch der Revierleiter Bruttig-Fankel wird bald in den Ruhestand gehen. Vor diesem Hintergrund hat das Forstamt hat nun einen neuen Zuschnitt erarbeitet, der von den Kommunen nun beraten wird. Der Stadtrat Cochem hat der Revieränderung zugestimmt.