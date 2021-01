Neujahrsempfang: Cochem-Zeller CDU verlagert Treffen ins Netz

Cochem-Zell

An diesem Samstagabend füllt die Cochem-Zeller CDU nicht, wie in den Vorjahren, den großen Gemeindesaal in Faid. Nein, rein virtuell läuft der Neujahrsempfang inmitten der Pandemie, die nicht nur den Alltag verändert, sondern auch den Wahlkampf. Mindestens 70 Christdemokraten aus dem Kreis sitzen auf der Couch oder am Schreibtisch vor Computer oder Tablet und lauschen der Begrüßung von Daniel Schawo aus Zell, der die Veranstaltung „Von Couch zu Couch“ moderiert. An diesem Abend stehen nicht die großen politischen Reden im Vordergrund, es wird persönlicher als sonst – immerhin besucht man sich in den eigenen vier Wänden.