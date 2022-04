Nach anstrengenden Corona-Wochen sehnen sich Familien wieder nach entspannten Begegnungen. Was könnte dazu besser geeignet sein, als Kreativität und künstlerische Aktivitäten? Mit ihrem neuen Programm bietet die Jugendkunstschule Cochem-Zell (Jukusch) in Klotten dazu vielfältige Kurse an.