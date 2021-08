Neues Hotel in Bullay: Wo der Name „Moselgarten“ Programm ist

Freude an der Arbeit sollte sich so anhören: „Jeden Morgen gehe ich hier rein und denke ,Wie geil!'“, sagt Jan Abbruzzino. Der 42 Jahre alte Wahlmoselaner und seine Frau Rebecca (31) haben jüngst das neu gebaute Boutiquehotel Moselgarten an Bullays alter Poststraße in Betrieb genommen. „Wir sind mit Start mehr als zufrieden“, betont er. Das liegt nicht nur am Zuspruch vonseiten der ersten Gäste. Dem aus Bullay stammenden Architekten Achim Brand und seinem Team ist es aus Sicht der Abbruzzinos auch klasse gelungen, „das Bauprogramm in Statik und eine entsprechende Gestaltung umzusetzen“. Das Konzept ist im wahrsten Sinne des Wortes leinwandtauglich, was auch mit der Geschichte des Gebäudes zu tun hat, das zuvor dort stand und im Sommer 2019 abgerissen wurde.