Ab dem Weinjahrgang 2025 werden die Angaben auf den Flaschenetiketten andere sein. Grund sind das neue Weingesetz und die Weinverordnung, die Regeln und Kategorien verändern. Deutscher Wein soll so international wettbewerbsfähiger werden, der Verbraucher sich am Weinregal besser orientieren können. Doch ist das tatsächlich so? Beispielsweise ringen Kröv oder auch Zell bekanntlich gerade um Bezeichnungen, die international bekannt sind.