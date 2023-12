Plus Landscheid Neueröffnung ist der Eifel: Die Target World will mehr als ein Schießstand sein Schießstände, Akademie und Restaurant: Wann geht es mit der Target World in Landscheid so richtig los? Im Gespräch erklären die beiden Geschäftsführer, wann alle Angebote für Jäger, Sportschützen und Jagdinteressierte zur Verfügung stehen. Von Christian Moeris

Auf der Klingelborner Heid in Landscheid hat sich innerhalb der vergangenen drei Jahre nicht nur viel, sondern alles verändert: Wer sich noch an die in die Jahre gekommene Tennishalle samt Restaurant und die maroden Schießstände in Holzbauweise erinnert, der kann nur ins Staunen kommen, wenn er heute einen Fuß auf ...