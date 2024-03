Plus Traben-Trarbach/Kröv Neuer Standort der VG Traben-Trarbach: Eignet sich der Cyberbunker als Rathaus? Von Ursula Bartz i Versteckt und verlassen im Wald einer Anhöhe liegt die Anlage des sogenannten Cyberbunkers, in dem Kriminelle über Jahre ein illegales Rechenzentrum betrieben haben. Erst Bundeswehr-Bunker, dann Darknet-Zentrum – und künftig? Foto: Harald Tittel/picture alliance/dpa Aus drei Rathausstandorten soll in Traben-Trarbach einer werden – warum also nicht den ehemaligen Bundeswehrstandort auf dem Mont Royal nutzen? Lesezeit: 2 Minuten

Manchmal lohnt’s sich, quer zu denken – vor allem, wenn es um so bürokratische Angelegenheiten wie einen Rathausstandort geht. Im Grunde stellt sich die Frage, wo die Verwaltung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach künftig sitzt, schon seit zehn Jahren. So lange ist die Fusion mit Kröv-Bausendorf nämlich schon her. Doch bisher blieb ...