Plus Daun/Prüm Neuer Secondhandladen in Daun: Was er alles bietet Von Susanne Stumm i Neuer Secondhandladen in Daun: Was er alles bietet Foto: Susanne Sturm In einen leer stehenden Verkaufsraum in Daun ist ein neues Geschäft eingezogen, das neue und gebrauchte Waren verkauft. Wie es darin aussieht und was den neuen Second-Hand-Laden ausmacht. Lesezeit: 2 Minuten

Markus und Cornelia Hinßen sind sich sicher: Ihre Geschäftsidee hat in Daun noch gefehlt. Am vergangenen Samstag haben sie ihren Laden „Hinßen – Neu & Gebrauchtware“ in der Abt-Richard-Straße eröffnet. Auf 45 Quadratmetern bieten sie gut erhaltene Kleidung für Erwachsene, Kinderbekleidung, Spielzeug und Nützliches an. Die Waren sind neu oder ...