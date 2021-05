Neuer CDU-Generalsekretär: Wurzeln an Mosel sind tief

Mit Jan Zimmer (44) hat die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner jüngst einen gebürtigen Moselaner zum neuen Generalsekretär ihrer Partei berufen. Zimmer, in Zell geboren, stammt aus einer Neefer Winzerfamilie. „Er hat nach wie vor viele persönliche und freundschaftliche Kontakte in unseren Landkreis“, sagt CDU-Kreisvorsitzende Anke Beilstein über den früheren Leiter ihrer Geschäftsstelle. „Ich glaube, dass er für unseren Landesverband eine gute Wahl ist, weil er die Arbeit an der und mit der Basis kennt.“ Doch worin sieht der bisherige politische Landesgeschäftsführer selbst die Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit als Generalsekretär? Und wie eng verbunden fühlte er sich seiner Heimat noch?