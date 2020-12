Cochem-Zell

Nach den Sternen greifen – und dann wird ein Traum wahr. Was recht kitschig klingt, das hat sich für Breitensportler des Turnverein Cochem und des Sportverein Müden erfüllt: Ihr Engagement im ehrenamtlichen Bereich war so beachtlich, dass sie ihre Projekte vor großem Publikum in Berlin vorstellen durften, dank des Wettbewerbs „Sterne des Sports“. Seit 17 Jahren gibt es die „Sterne des Sports“, und auch in diesem Jahr belohnen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) den ehrenamtlichen Einsatz der Sportvereine.