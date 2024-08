Plus Pünderich

Neue Weinmajestäten gekrönt Pünderich feiert Weinkirmes mit Feuerwerk

Von Winfried Simon

i Moselweinprinzessin Franziska Fritzen setzt der neuen Weinkönigin Pauline Lütz (Mitte) die Krone auf. Links daneben die ehemalige Weinprinzessin Marie Linden und die neue Weinprinzessin Luna Dahm. Rechts Weinprinzessin Emilia Lütz, die von der ehemaligen Ortsweinkönigin Lara Kühn gekrönt wird. Foto: Winfried Simon

Einen schöneren Standort, ein schöneres Ambiente für ein Weinfest kann man sich kaum vorstellen. Das Pündericher Moselufer ist noch frei vom Straßenverkehr, neben dem Festplatz legt die Fähre an, Walnussbäume spenden Schatten und vor allem der Blick auf den Berg, auf dem seit vielen Jahrhunderten die Marienburg thront, ist einzigartig. Und die Besucher und Einheimischen können den guten Wein in einem der vielen offenen Zelte, Pavillons, am Weinbrunnen oder an der Weinlounge genießen.