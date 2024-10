Plus Cochem

Neue Seifenoper spielt an der Mosel: „Für alle Fälle Familie“ wurde hauptsächlich in Cochem gedreht

i Richterin Julia "Jule" Beyer (Anna Angelina Wolfers) steht im Mittelpunkt der neuen Serie "Für alle Fälle Familie". Kaum zurück in der Heimat, verdrehen ihr ihre frühere Jugendliebe Marco (Arne Löber, links) und Anwalt Chris Hartmann (Kai Albrecht) den Kopf. Foto: SAT.1/Julia Feldhagen

Frisch getrennt zieht es Richterin Julia Beyer zurück zu ihrer Mutter an die Mosel. Doch die alte Heimat kann nicht nur mit lieblicher Landschaft punkten, sondern hält auch in Fragen der Liebe einiges für die Rückkehrerin bereit: Um all diese Irrungen und Wirrungen geht es in der neuen Sat.1-Vorabendserie „Für alle Fälle Familie“, die an der Mosel spielt. Hauptdrehort war Cochem.