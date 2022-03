Neue Schule und Kita: Die Sonne finanziert Büchels Baupläne

Die Eifelgemeinde Büchel ist auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit, während gleichzeitig Schule, Kindergarten und Jugendraum neu gebaut werden. Es sind nicht die einzigen kostspieligen Pläne für die Zukunft. Die Kraft der Sonne soll genügend Geld in den Haushalt spülen, um dies zu ermöglichen. 7,8 Millionen Euro investiert Büchel in diesem Jahr in eine Fotovoltaikanlage, deren Erträge die Grundlage für viele künftige Projekte sein soll. Die meisten Hürden scheint die Gemeinde genommen zu haben.