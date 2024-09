Plus Dohr Neue Rektorin für die Förderschule: Zur Amtseinführung gab es eine Schultüte Von Ulrike Platten-Wirtz i Julia Kronibus ist seit 16 Jahren Lehrerin in Dohr. Zur Amtseinführung als Rektorin der Astrid-Lindgren-Schule hat die Sonderpädagogin von ihren Schülern eine Schultüte bekommen. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Eine Schule zu leiten war eigentlich nie das Ziel von Julia Kronibus. Doch jüngst wurde die 45-jährige Sonderpädagogin zur Förderschulrektorin der Astrid-Lindgren-Schule in Dohr ernannt. Warum ihr die Arbeit mit beeinträchtigten jungen Menschen so wichtig ist, erklärt sie im Gespräch mit der RZ. Lesezeit: 3 Minuten

Dass die Sonderpädagogin zu ihren Schülern ein besonders inniges Verhältnis hat, wird bei ihrer Amtseinführung in der Schulsporthalle deutlich spürbar. Unter der Moderation von Konrektorin Christina Esch überraschten die Schüler ihr neue Direktorin unter anderem mit einer Schultüte. Die Herzlichkeit ihrer Schüler ist es auch, was Julia Kronibus an ihrem ...