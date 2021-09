Die Anforderungen an Kindergärten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Jetzt müssen die Einrichtungen die neuen Vorgaben des jüngsten Kita-Gesetzes umsetzen. Es braucht Personal-, Schlaf und Speiseräume. Vor dieser Herausforderung steht auch die Kita in Gevenich, in der bis zu 36 Kinder betreut werden können.