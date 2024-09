Plus Ediger-Eller Neue Moselweinkönigin Anna Zenz: „Ich will offen und modern sein“ Von Thomas Brost i Anna Zenz (3. von links) ist die erste Moselweinkönigin aus Ediger-Eller seit 30 Jahren. Mit den Prinzessinnen, die zur Seite stehen, versteht sie sich, wie sie offen sagt, sehr gut: (von links) Paula Sophie Scherrer (St. Aldegund), Maja Treis (Zell-Merl) und Anne van Dongen (Traben-Trarbach). Foto: Thomas Brost Daumen drücken am Freitagabend: Die vormalige Moselweinkönigin Marie-Sophie Schwarz aus Klüsserath steht im Finale zur Wahl der Deutschen Weinkönigin. Ihre Nachfolgerin im Anbaugebiet, Anna Zenz (23) aus Ediger, darf live miterleben, was sie nächstes Jahr selbst erwarten wird. Anna Zenz ist erst zehn Tage im Amt, die RZ hat mir ihr über ihre Erwartungen gesprochen. Lesezeit: 4 Minuten

Frau Zenz, was überwiegt zehn Tage nach der Wahl: Freude oder Unsicherheit, was wohl kommen mag? Freude auf jeden Fall. Der Terminkalender füllt sich so langsam, ich weiß in der Tat noch nicht, was alles auf mich zukommt. Die ersten Termine waren sehr spannend für mich. Man kommt an Orte, an ...