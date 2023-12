Die Anforderungen an das Lernen in Schulen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Um die Entwicklung neuer Ideen zu unterstützen und zu begleiten hat das Bildungsministerium des Landes das Projekt „Schule der Zukunft“ ins Leben gerufen. Die Cochemer Realschule plus ist eine von 52 Lernstätten, die bei dem Projekt mitmachen.