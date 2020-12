Ellenz-Poltersdorf

Sommerferien, die Sonne strahlt vom blauen Himmel, die besten Voraussetzungen für einen Tag im Freibad. Am Eingang des Freibades Ellenz-Poltersdorf stehen die Besucher in der Warteschlange, was ihre Vorfreude auf fröhliche Wasserspiele noch steigert. Denn auf der farbig besprühten Außenwand tummeln sich Meerjungfrauen, exotische Fische und Seepferdchen im Wasser zwischen Seetang, Korallen sowie besonderen Muscheln und Meeressteinen. Das Graffitigemälde haben Teilnehmer eines Kunstprojekts der Jugendkunstschule (Jukusch) Cochem-Zell mit Sitz in Klotten geschaffen.