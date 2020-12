Neue Erfahrungen bei Chorproben im Freien: Singen mit Abstand erhöht die Leistung

Faid

Musik und Chorgesang sind das Leben von Inge Lönartz, die sich in dieser Branche selbstständig gemacht hat und als staatlich geprüfte Musiklehrerin Klavier- und Querflötenunterricht erteilt. Gleichzeitig ist sie als Yogalehrerin und Atempädagogin tätig, denn sie weiß, dass freies, ungehindertes Atmen beim Singen für den ganzen Körper wichtig und notwendig ist. Daneben wirkt sie zudem als Chorleiterin des bekannten Frauenchors „TonInTon“ in Cochem. Die agile Chorleiterin wird in der Chorszene wegen ihres großen Könnens sehr geschätzt. Nicht von ungefähr leitet sie den Männerchor der Chorgemeinschaft Liesenich-Blankenrath und den Gesangverein Mesenich, ein gemischter Chor. Und nicht nur das: Inge Lönartz versteht es auch, den Kindern das Singen schmackhaft zu machen, denn sie dirigiert den Kinderchor der Grundschule Dohr als Chorprojekt.