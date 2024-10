Plus Kaisersesch

Neue Boom-Sportart: Tischfußball nimmt in Kaisersesch Fahrt auf

i Starke Truppe: Die erste Mannschaft des 1. TFC Kaisersesch um Kapitän Nils Christ (2. von links) ist zweimal in Folge aufgestiegen. Fotos: Mirjam Johann-Rieden Foto: Mirjam Johann-Rieden

Neben dem Boom beim Dart zieht eine nicht ganz neue Sportart immer mehr Akteure an: Tischfußball. Das Kneipenimage hat der Tischfußball längst abgestreift, so auch in Kaisersesch: Die kleine Eifelstadt hat sich bereits zu einer Hochburg für das Geschehen entwickelt, was die jüngsten Erfolge des 1. Tischfußball-Clubs (TFC) Kaisersesch bestätigen.