Neue Auszeichnung: Jakob Bertgen erhält den Ehrenbrief der VG Zell

Zell/Bullay

Die Verbandsgemeinde Zell (VG) zeichnet Jakob Bertgen aus Bullay mit dem neu geschaffenen Ehrenbrief der VG aus. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Der Ehrenbrief ist die höchste Auszeichnung, die die Mosel/Hunsrück-VG zu vergeben hat. Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD) schlug Bertgen „in Anerkennung seiner besonderen und hervorragenden Verdienste um die Verbandsgemeinde Zell“ für die Auszeichnung vor. Allein dem Verbandsgemeinderat gehörte der Bullayer von 1979 bis 2004 ununterbrochen an, und zwar als Vorsitzender der SPD-Fraktion. Bertgen gestaltete die Geschicke der VG aktiv und konstruktiv mit. Doch was sagt der Moselaner selbst zu seiner Auszeichnung? Auf welche Erlebnisse aus der Zeit seines ehrenamtlichen kommunalpolitischen Wirkens schaut er besonders gerne zurück?