Im Auftrag des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz wird in der Moselallee in Treis-Karden eine Deckensanierung durchgeführt. Die Maßnahme ist notwendig wegen zahlreicher Schäden in der Straßenoberfläche, die Baukosten der Deckensanierung belaufen sich auf rund 100.000 Euro, die vom Land Rheinland-Pfalz getragen werden, heißt es in der Pressemitteilung des LBM.