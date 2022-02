Mit dem Abschluss der Um- und Einbaumaßnahmen in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Kaisersesch sind nunmehr die stationären raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in den Klassenräumen an den Schulstandorten Brohl, Gamlen, Hambuch, Laubach, Masburg sowie in Greimersburg und Landkern in Betrieb.