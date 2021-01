Büchel

Was Büchel bis Ende des Jahres 2022 auf die Beine stellen will, ist ambitioniert. Drei Probleme geht die Gemeinde derzeit an. Die Kita sowie die Schule müssten saniert werden, gleichzeitig will Büchel neue Bauplätze schaffen. Bei diesen Projekten gehen die Gemeindevertreter aufs Ganze. Statt die bestehenden Gebäude zu sanieren, soll ein Neubau entstehen – für mehr als 4,5 Millionen Euro. Dabei will die Gemeinde ein weiteres Großprojekt angehen, um den Bau zwischen der bestehenden Gebäude zu finanzieren.