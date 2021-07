Neefer Winzer verkaufen Benefizwein: Spenden für Landwirte

Eine Geldspende war den drei Winzern aus der Moselgemeinde Neef zu wenig, um von der Hochwasserkatastrophe betroffene Landwirte und Winzer zu unterstützen. Es brauchte nur einen kurzen Anruf, um seine Kollegen von der Idee eines Charity-Weines zu überzeugen, blickt Winzer Michael Blümling auf den Samstag nach den Starkregenfällen im Ahrtal und in der Vulkaneifel zurück. „Drei Neefer Winzer helfen – Riesling trinken und Gutes tun“ steht auf der Flasche, die am Dienstag im Weingut von Christian Amlinger abgefüllt wurde. Die Idee kam gut an. Die 2700 Flaschen waren ausverkauft, bevor der Riesling den Weg in die selbige fand.