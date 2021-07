Gäste einladen, sich begegnen, kennenlernen, gemeinsam feiern. Im vergangenen Jahr waren diese für die Integrationsarbeit elementaren Dinge aufgrund der Pandemie nicht möglich, erklärt Landrat Manfred Schnur an der Martinshütte im Kaisersescher Forst. Corona habe viele Themen in den Hintergrund gedrängt, so auch die Integration. Doch diese langfristig angelegte Arbeit dürfe nicht verloren gehen. Es soll „ein neuer Startschuss für eine Willkommenskultur sein“, sagt Schnur.