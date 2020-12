Cochem-Zell

Not macht in diesen Zeiten erwiesenermaßen erfinderisch. Bürger nähen sich selbst Mundschutzmasken, Kassiererinnen sitzen hinter Plexiglasscheiben – vor Corona hätte es das nicht gegeben. Eigenschutz und Fremdschutz sind wichtige Worte dieser Tage. „Man will ja niemand anderen anstecken“, hört man auf den verwaisten Straßen immer öfter. Doch wie ist das bei denen, die schon seit Jahren mit Schutzmasken, -kleidung und Desinfektionsmitteln arbeiten? Wie schützen Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeheime ihre Mitarbeiter? Die RZ hat nachgehört..