Nachfrage nach Schnelltests nimmt zu: Immer mehr Angebote in Cochem-Zell

„Testen, testen, testen“ lautet seit einigen Wochen die Devise auch im Landkreis Cochem-Zell, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die vier Verbandsgemeinden hatten vor gut drei Wochen Teststationen eröffnet, jeder Bürger hat so die Möglichkeit, sich einmal pro Woche auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Mittlerweile gibt es 20 Teststellen in Cochem-Zell, Ärzte und Apotheker bieten diese Leistung ebenfalls an. Doch nur extrem selten werden dabei Infektionen festgestellt – bisher wurde acht Fälle registriert.