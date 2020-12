Büchel

Mehr als 7500 Stunden in der Luft, 2500 Flüge in den vier Jahren im Nahen Osten, 1000 Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 im Einsatz: Diese Zahlen verblassen vor der Wiedersehensfreude am Mittwochabend auf dem Fliegerhorst in Büchel, als die Maschinen landen.