Nach OVG-Niederlage: Landkern will Leipzig anrufen

Landkern

Die Gemeinde Landkern will das Urteil, das die aus ihrer Sicht vorgeplante Entwicklung eines Baugebietes verwehrt, anfechten. Genauer gesagt: Sie ist nicht mit dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Rheinland-Pfalz in einem Normenkontrollverfahren einverstanden, in dem die Revision als unzulässig bezeichnet worden ist. Vielmehr sei aus grundsätzlicher Erwägung heraus sowie aus vermeintlichen Verfahrensmängeln im OVG-Prozess ein Beschwerdeverfahren angezeigt. Ortsbürgermeister Thomas Heucher hat diese Beschwerde mit einer Eilentscheidung eingeleitet. Der Gemeinderat hat dem jetzt nachträglich mit sieben Jastimmen, bei zwei Enthaltungen und gegen eine Neinstimme zugestimmt.