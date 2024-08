Plus Wittlich

Nach Messerattacke bei der Säubrennerkirmes: Gibt es ein neues Sicherheitskonzept?

Von Christian Moeris

i Hat das Tötungsdelikt, das sich 2023 auf der Säubrennerkirmes ereignet hat, Auswirkungen auf das Sicherheitskonzept in diesem Jahr? Der „Trierische Volksfreund“ hat die Behörden, die für die Sicherheit zuständig sind, um Auskunft gebeten. Foto: dpa/Harald Tittel

Nachdem sich auf dem großen Volksfest 2023 ein blutiges Verbrechen ereignet hat, stellt sich die Frage: Was ändert sich in diesem Jahr am Sicherheitskonzept der Säubrennerkirmes in Wittlich, die kommenden Freitag beginnt? Und könnten Zugangskontrollen und Messerverbotszone eine tödliche Attacke wie 2023 überhaupt verhindern?