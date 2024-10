Brandruine in Traben-Trarbach. Nahe dem Weihertorplatz war am Freitag, 4. Oktober, ein Feuer ausgebrochen. Es folgten umfangreiche Löscharbeiten, die die Feuerwehren auch am Samstag noch beschäftigten. Ein Mensch wurde bei dem Brand leicht verletzt. Foto: Kevin Schößler