Koblenz/Ulmen

Ein junger Mann verlässt seine Heimat Eritrea, weil er für sich in Deutschland ein besseres Leben erwartet, und er findet Aufnahme in Ulmen. Doch seit Oktober 2019 verbringt der 22-Jährige sein Leben in Untersuchungshaft, weil er seinen Landsmann und Freund, der in Zell gelebt hat, laut Staatsanwaltschaft „heimtückisch mit voller Absicht“ mit mehreren Messerstichen getötet haben soll. Die 3. Strafkammer des Landgerichts Koblenz unter Vorsitz von Ralf Bock muss nun klären, wie es zu der Tat kam und was genau sich in der Wohnung des Angeklagten zugetragen hat.