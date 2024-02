Nach Entscheidung pro Heli-Spritzung: Schmetterlingsverein stellt Weinbau mit Chemie infrage

Für große Erleichterung unter Steillagenwinzern hat die Entscheidung gesorgt, dass die Hubschrauberspritzung unter Auflagen in den Gebieten, in denen der Mosel-Apollo nachgewiesen ist, aufrechterhalten werden darf.

ARCHIV – Ein Apollofalter rastet auf einer Weinbergsmauer bei Kobern-Gondorf. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Eine Reaktion liegt jetzt vom Verein der Lepidopterologen vor. Die Schmetterlingskundler seien, so Tim Laußmann, „sich immer im Klaren gewesen, dass wir mit unserer Maximalforderung nach dem Ende der Hubschrauberspritzungen nicht durchdringen werden.“ Allerdings habe der Verein, so sagt der promovierte Chemiker, erreicht, dass man sich kritischer mit dem Pflanzenschutz im Weinbau auseinandersetze. Die Interessenvertreter der Winzer sollten sich laut Laußmann Gedanken machen, „ob man einer aufgeklärten Öffentlichkeit weiter den Eintrag von Chemikalien aus der Luft in die Umwelt als Beitrag zum Artenschutz vermitteln“ könne. Der Verein hatte gefordert, auf 80 Hektar im Gebiet der Population des Mosel-Apollo die Hubschrauberspritzung zu verbieten. „Der chemische Pflanzenschutz im Weinbau ist in unseren Augen am Ende“, so Laußmann. Der drohende Verlust des Mosel-Apollofalters solle als Hinweis aufgefasst werden, dass "die Risiken für Mensch und Umwelt nicht mehr vertretbar sind“.