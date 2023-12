Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und damit auch die Zeit, zu der Licht ins Dunkle gebracht wird. An manchen Häusern sind die Fenster mit Lichterketten erleuchtet, mal blinkend, mal bunt, mal in ruhigem, warmen Ton. Doch wie sieht es in den Gemeinden im Kreis Cochem-Zell aus? Schließlich schraubten im vergangenen Jahr viele Orte ihre Weihnachtsbeleuchtung zurück: Die Energiekrise zeigte ihre Auswirkungen. Ist der Lichterglanz zurück an Mosel, in die Eifel und in den Hunsrück?