Daumen hoch: Was den Zuspruch von Reisenden betrifft, befindet sich die Mosel wieder auf dem aufsteigenden Ast. In der Corona-Zeit haben insbesondere Familien die Schönheit der Flusslandschaft entdeckt und für einen Push gesorgt. Dies schlägt sich in den Gäste- und Übernachtungszahlen für 2023 positiv nieder. Allerdings macht die Stammklientel aus dem Ausland – dies schien jahrelang ein Selbstläufer zu sein – Sorgen. „Da müssen wir nachlegen“, sagte Thomas Kalff, Geschäftsführer der Mosellandtouristik, der dieser Tage besonders stolz sein kann: Eines seiner Flaggschiffe ist ausgezeichnet worden.