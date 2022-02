Nach dem Hochwasser im Juli: Der Wiederaufbau in Moselkern geht voran

Schon Mitte vergangener Woche teilte die Ortsgemeinde Moselkern bei Facebook mit: Die Schäden, die das Julihochwasser an den Wanderparkplätzen im Elztal hinterlassen hatte, konnten inzwischen beseitigt werden – nicht zuletzt dank der Hilfen aus dem insgesamt 30 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern. Doch die Starkregenflutwelle des Elzbaches, die den rund 600 Einwohner zählenden Moselort in der Nacht zum 15. Juli heimsuchte, hat längst nicht nur an den wichtigen Wanderparkplätzen massive Schäden hinterlassen. Grund genug, mit Ortsbürgermeister Peter Mayer über den Stand des Wiederaufbaus zur reden – und über Lehren für die Zukunft.